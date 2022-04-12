Закликав провести "денацифікацію": російському публіцисту Гаспаряну оголосили в Україні підозру в закликах до геноциду

Закликав провести "денацифікацію": російському публіцисту Гаспаряну оголосили в Україні підозру в закликах до геноциду

Підозрюваний є автором книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков".

Офіс Генпрокурора та СБУ повідомили про підозру російському журналісту і публіцисту Армену Гаспаряну в публічних закликах до геноциду, а також виготовленні та розповсюдженні матеріалів із такими закликами.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Там зазначили, що Гаспарян у своїй книзі системно просував твердження про неспроможність України до подальшого існування, неповноцінність та другосортність української нації. Автор закликав російську владу провести так звану "денацифікацію" України. Зокрема – проведення воєнних дій на території України та забезпечення повного зовнішнього контролю.

Гаспарян наголошував на необхідності початку "денацифікації", а по суті геноциду українського народу, з так званих кордонів "ДНР" та "ЛНР", просуваючись далі по всій території України. Серед ідей підозрюваного – фільтраційні і концентраційні табори для українців та навіть повне знищення народу.

Твердження саме з книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" неодноразово використовувало російське вище політичне та військове керівництво для виправдання війни проти України. Окрім того, Управління справами президента РФ закупило книгу Гаспаряна для вивчення та використання посадовцями.

Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, проти Гаспаряна запроваджені санкції ЄС.

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