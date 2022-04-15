Закликав Росію до боротьби в Україні: у Черкаській області спіймали зрадника

Закликав Росію до боротьби в Україні: у Черкаській області спіймали зрадника

Чоловіку повідомлено про підозру.

На Уманщині правоохоронці викрили чоловіка, який пропагував за Росію у соціальних мережах. Йому повідомили про підозру, повідомили у пресслужбі Служби безпеки України у Черкаській області.

За інформацією пресслужби, житель Уманщини публічно підтримував військову агресію Російської Федерації.

"Деструктивний контент чоловік розповсюджував через заборонені соцмережі. У власних матеріалах та дописах він підтримував злочини російських військових та бойовиків терористичного угруповання "Л/ДНР". Також, чоловік поширював "публікації" з символікою російської армії та закликав їх до боротьби з так званими "нацистами" на території України", - йдеться у повідомленні відомства.

Правоохоронці обшукали приміщення чоловіка та вилучили комп'ютер з доказами. Слідчі повідомили уманчанину про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

Раніше у Миколаївській області затримали поліцейського, який співпрацював з окупантами.

Нагадаємо, диверсійну групу, яка збирала та передавала інформацію російським військовим, правоохоронці затримали у Гайсинському районі на Вінниччині.

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