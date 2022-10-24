Закликав розбомбити Україну та передавав дані про ЗСУ: у Рівному затримали зрадника 

У Рівному затримали зрадника, який у соціальних мережах закликав розбомбити Київ, Львів, Дніпро та інші населені пункти. Також чоловік передавав росіянам дані про розташування ЗСУ.

Про це повідомляють СБУ та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, зрадник передавав росіянам дані про місця дислокації ЗСУ в Рівненській області. Також у чоловіка був свій телеграм-канал, у якому він закликав окупантів бомбити українські міста, зокрема мости та інфраструктурні об'єкти.

Фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали зрадника у Рівному під час спроби чергової передачі розвідданих РФ.

"Свої прокремлівські погляди зловмисник також неодноразово висловлював серед оточуючих. Таким чином він намагався знайти однодумців для проведення підривної діяльності проти України. Встановлено, що для збору інформації зловмисник проводив візуальне спостереження за об’єктами, а потім передавав їх координати через вказаний тг-канал ворогу", - йдеться у повідомленні СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Під час затримання у зрадника вилучили мобільний телефон, де були докази його співпраці з окупантами. Також місцевий житель незаконно зберігав боєприпаси.

Жителю Рівного інкримінують такі статті:

ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших збройних формувань України);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Чоловік перебуватиме під вартою без можливості внесення застави.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури та зрадники на Рівненщині

У суботу, 22 жовтня, російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по енергетичних об’єктах в різних областях України. Понад мільйон абонентів залишилися без електроенергії у Хмельницькій, Миколаївській, Волинській, Черкаській, Рівненській, Кіровоградській та Одеській областях.

Раніше СБУ викрила на Рівненщині жительку міста Сарни, яка фотографувала військову техніку та українських військових на вулицях міста і передавала ці дані російській ФСБ. Підозрювана є громадянкою Росії, але багато років проживає у Рівненській області.

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