Закликав співпрацювати з окупантами: "гауляйтеру" Дніпрорудного повідомили про підозру

У Запорізькій області прокуратура повідомила про підозру "гауляйтеру" міста Дніпрорудне.

Зрадник добровільно погодився співпрацювати з російськими окупантами та надав закликав місцевих жителів вчинити аналогічно.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Слідство встановило, що у травні 2022 року підозрюваний добровільно погодився співпрацювати з окупантами. Він очолив незаконну псевдопосаду "голови військово-цивільної адміністрації м. Дніпрорудне".

"Про своє нове призначення підозрюваний повідомив жителів та підприємців міста у відеозверненні, у якому також закликав сприяти діяльності окупаційної влади", - йдеться у повідомленні.

Колаборанту повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 КК України. Триває слідство.

Нагадаємо, 62-річний мешканець Тернополя постане перед судом за заклики у соцмережах підтримувати вторгнення Росії до України. СБУ завершила розслідування справи щодо чоловіка, який виправдовував звірства росіян в Україні та пропагував війну.

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