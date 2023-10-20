Закликав створити "мертву зону" на кордоні України: СБУ повідомила про підозру російському пропагандисту Сергію Міхєєву

СБУ зібрала доказову базу стосовно російського пропагандиста Сергія Міхєєва, який публічно підтримав збройну агресію РФ і закликав до повного знищення прикордонних міст в Україні.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, Міхєєв позиціонує себе, як політолог, в “образі” якого він регулярно поширює антиукраїнські наративи в ефірах ключових рупорів Кремля, зокрема, на телеканалах “Росія 1”, “Росія 24”, “Радіо Росії”, “Маяк” та “Весті FM”.

“Під час одного зі своїх виступів у червні цього року Міхєєв закликав командування окупаційних угруповань рф здійснити серію масованих ракетно-артилерійських та авіаційних ударів по Сумах. Таким чином російський пропагандист агітував перетворити українське місто у так звану “мертву зону”, в якій взагалі “не повинно залишитися живих людей”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що крім російських атак на Суми він “пропонував” продовжувати регулярні повітряні удари по населених пунктах українського прикордоння до повного їх знищення, виправдовував та підтримував захоплення українських територій.

“Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинної діяльності російського пропагандиста. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Міхєєву про підозру за ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території рф, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави. Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранта у міжнародний розшук. Йому загрожує до 10 років тюрми”, - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, що Росія заселяє квартири українців на окупованих територіях своїми бойовиками.

Читайте також: