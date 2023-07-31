Закликав топити українських дітей: пропагандиста з РФ Красовського планується оголосити у міжнародний розшук

У міжнародний розшук незабаром оголосять російського пропагандиста Антона Красовського. Відповідні документи готує Офіс генерального прокурора України.

Про це в інтерв’ю “Укрінформу” повідомив генпрокурор Андрій Костін.

Як зазначається, пропагандист Красовський публічно закликав топити українських дітей.

“Серед пропагандистів у нас перший вирок отримав директор телеканалу RT Антон Красовський, який публічно закликав топити українських дітей. Він вже в санкційному списку ЄС, готуємо документи до подання в міжнародний розшук”, - наголосив Андрій Костін.

За його словами, слідство стосовно російських пропагандистів Володимира Соловйова, Ольги Скабеєвої, Дмитра Кисельова і Маргарити Симоньян ще триває - СБУ “проводить необхідні експертизи”.

Правоохоронці кваліфікують їхні дії як посягання на територіальну цілісність України, розв’язання і ведення агресивної війни.

Нагадаємо, що СБУ повідомила пропагандисту з РФ Красовському про підозру.

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