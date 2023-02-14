"Закликав звільнити міста від нацистів": мешканця Донеччини засудили до 5 років

Мешканець Донецької області підтримував армію РФ та окупацію Маріуполя. Його засудили до 5 років тюрми.

Про це йдеться на сторінці Донецької обласної прокуратури.

У прокуратурі повідомили, що затриманий поширював інформацію про захоплення окупантами міст Херсон, ітополь, Маріуполь та Ізюм. Зокрема, підкріплював це закликав "звільнити міста від нацистів".

"У квітні 2022 року мешканець м. Родинське неодноразово розміщував у своєму акаунті в соціальній мережі публікації та відео, у яких визнавався правомірним збройний напад РФ на Україну", - йдеться у повідомленні.

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Чоловіка засудили за виправдовування збройної агресії Росії проти України до 5 років.

Нагадаємо, біля села Сокиряни Чернівецької області прикордонники затримали росіянина, який вже вдруге намагався незаконно потрапити до України.

Додамо, перед судом постане 43-річний чоловік, який вбив знайомого у Самбірському районі, що на Львівщині.

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