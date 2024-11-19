"Закликаємо світ до рішучості": Зеленський відреагував на смертельний удар по Глухову

Президент зазначив, що кожен новий удар Росії тільки підтверджує справжні наміри Путіна. Він хоче, щоб війна тривала.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар дроном по гуртожитку у Глухові на Сумщині, внаслідок якого є загиблі та постраждалі.

Про це глава держави написав у Мережі.

Зеленський акцентував, що Росія продовжує тероризувати українське прикордоння. У ніч проти 19 листопада був удар дроном по Глухову. Є руйнування гуртожитку одного з навчальних закладів.

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"На цей час відомо, що через цю атаку загинули семеро людей, серед яких дитина. Мої співчуття родинам і близьким. Понад десять людей постраждали, серед них двоє дітей. Під завалами, ймовірно, ще є люди. Робиться максимум, щоб врятувати і допомогти кожному", – йдеться в заяві президента.

"Кожного дня ми закликаємо світ до рішучості й достатньої сили для України, щоб заблокувати ці удари по наших людях. Кожен новий удар Росії тільки підтверджує справжні наміри Путіна. Він хоче, щоб війна тривала. Розмови про мир йому не цікаві. Маємо змусити Росію до справедливого миру силою", – наголосив глава держави.

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Нагадаємо, в ніч проти 19 листопада росіяни атакували двома безпілотниками "Шахед" один із гуртожитків у Глухові. Місцева влада інформувала про шістьох загиблих та 12 поранених. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

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