"Закликаю наслідувати цей приклад": Зеленський подякував США за заборону імпорту російських енергоносіїв

Байден підкреслив, що наразі ЄС не може запровадити санкції у вигляді заборони імпорту російського газу та нафти.

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за рішення про заборону імпорту російської нафти, газу та вугілля, також закликав інші країни наслідувати цей приклад.

"Дякую США і Джо Байдену за особисте лідерство і рішучий удар у серце військової машини Путіна, зокрема за заборону російської нафти, газу та вугілля на американському ринку. Закликаю інші країни наслідувати цей приклад", - написав Зеленський у Twitter.

Нагадаємо, що 8 березня президент США Джо Байден оголосив про заборону імпорту російської нафти та газу. Заборона імпорту нафти та газу з Росії має потужну двопартійну підтримку США, сказав Байден.

Втрати росії станом на 8 березня / ТСН.ua