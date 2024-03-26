"Закликають дітей до тероризму": РФ запустила в Мережі черговий цинічний фейк проти України

Особливого цинізму цій брехні додає те, що режим Путіна сам відповідальний за вбивства і викрадення дітей.

Російські окупанти розповсюджують в Мережі фейк про те, що підлітки у РФ отримують з України заклики до тероризму.

Про це попередили в Центрі протидії дезинформації.

Як зазначається, в пропагандистських телеграм-каналах розповсюджують інформацію, що підліткам у РФ надходять повідомлення із закликами до тероризму з акаунтів, зареєстровані в Україні.

“Правда: організація “ліга безпечного інтернету” – це один з інструментів кремля для боротьби зі свободою думки і насадження цензури. Через це з січня 2024 року і “ліга”, і мізуліна перебувають під санкціями ЄС. Фейки про “вербування російських підлітків” поширюють на тлі теракту в красногорську, вони покликані підживлювати антиукраїнську істерію серед росіян”, - розповіли в ЦПД.

Там також додали, що особливого цинізму цій брехні додає те, що режим Путіна сам відповідальний за вбивства і викрадення дітей, а також за терор проти цивільного населення в Україні.

Нагадаємо, що росіяни створили фейк про мобілізацію студентів столичного КНУ ім. Шевченка.

Читайте також: