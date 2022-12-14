"Закобзонили" близько десятка росіян: підрозділ єгерів ЗСУ розгромив ворожі позиції під Бахмутом (відео)

Військові єгері знищили позиції російських загарбників під Бахмутом на Донеччині.
Під Бахмутом на Донеччині військовослужбовці 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ розгромили позиції російських окупантів.
Про це повідомили на Facebook-сторінці бригади.
"Штурмові групи 71-ї єгерської бригади разом із піхотинцями зайняли ворожі позиції поблизу Бахмута. Спочатку укріплення окупантів кілька разів накривали артилерійським та мінометним вогнем. Потім на ворожі шанці обережно зайшли десантники. Вони і погасили остаточний опір росіян. Загалом, було знищено близько десятка загарбників", - йдеться у повідомленні.
Втрати Росії у війні проти України
За даними Генштабу ЗСУ, станом на 14 грудня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять вже близько 99 000 осіб.
Раніше видання Newsweek написало, Росія втратила у повномасштабній війні з Україною близько 100 000 солдатів.
А військовий експерт Олег Жданов зазначив, що Росія в Україні за 9 місяців повномасштабної війни втратила 13 генералів.
За інформацією Центру національного спротиву, у російських вʼязницях у ПВК "Вагнер" вдалось завербувати 23 тисячі людей.
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