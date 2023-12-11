"Закобзонили" понад тисячу окупантів: Генштаб відзвітував про успіхи ЗСУ на фронті

Росіяни зазнають втрат на полі боя.

Загальні бойові втрати російських окупантів станом на ранок 11 грудня склали понад 339 850 осіб. За минулу добу українські війська знищили ще 1030 загарбників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

танків - 5655 (+19)

бойових броньованих машин - 10560 (+31)

артилерійських систем - 8070 (+6)

РСЗВ - 919

засобів ППО - 605

літаків - 324

гелікоптерів - 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6154 (+18)

кораблів та катерів - 22

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 10636 (+13)

спеціальної техніки - 1168 (+6)

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень на фронті.

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