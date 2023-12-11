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"Закобзонили" понад тисячу окупантів: Генштаб відзвітував про успіхи ЗСУ на фронті

"Закобзонили" понад тисячу окупантів: Генштаб відзвітував про успіхи ЗСУ на фронті

Росіяни щодня занають втрат / Фото: Associated Press

Росіяни зазнають втрат на полі боя.

Загальні бойові втрати російських окупантів станом на ранок 11 грудня склали понад 339 850 осіб. За минулу добу українські війська знищили ще 1030 загарбників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

  • танків - 5655 (+19) 
  • бойових броньованих машин - 10560 (+31) 
  • артилерійських систем - 8070 (+6) 
  • РСЗВ - 919 
  • засобів ППО - 605 
  • літаків - 324
  • гелікоптерів - 324 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6154 (+18) 
  • кораблів та катерів - 22 
  • підводних човнів - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10636 (+13) 
  • спеціальної техніки - 1168 (+6) 

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень на фронті.

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