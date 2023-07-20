Заколот Пригожина був вершиною айсберга: у ГУР розповіли про "бродіння" в армії РФ

Кадрові військові РФ не розуміють, чому заколот вчинили Пригожин і "Вагнера", а карають генералів.

Після спроби заколоту Пригожина у військовому керівництві РФ триває "бродіння".

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, передає FREEДОМ.

За його словами, наслідки заколоту Пригожина м'яко кажучи здивували кадрових російських військових.

"Верхівка айсберга – заколот Пригожина. Кадрові військові так званої РФ зіткнулися з дуже дивним явищем. Заколот був Пригожина, але проти нього кримінальні справи закриті, у "Вагнера" все нормально.

А кадрові військові страждають, їх усувають з посад, їх відводять на допити, вони пропадають із публічних радарів на деякий час. Безумовно, це негативно впливає на морально-психологічний стан керівного складу армії РФ", – сказав Юсов.

За його словами, кадрові російські військові усвідомлюють, що саме вони, а не чиновники та "колективний Путін" будуть "цапами-відбувайлами" за тотальні помилки та злочини під час повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, у ГУР завили, що в Росії розпочалися масові чистки у військово-політичному керівництві.

Раніше у виданні New York Times писали, що генерал Сергій Суровікін, ймовірно, знав про плани Євгена Пригожина зчинити бунт у Росії. Через це протягом тривалого часу про Суровікіна нічого не чути. Існують різні версії, де він може бути і що з ним сталося.

За інформацією ГУР, Суровікіна позбавили повноважень, але його доля "ще не вирішена".

В неділю, 16 липня, стало відомо про новий скандал в армії РФ. Російські десантники пригрозили Шойгу заколотом на тлі масових зачисток. Вони заступилися за свого командувача, генерал-полковника Михайла Теплинського, після того, як у Мережі з'явилися чутки про його арешт.