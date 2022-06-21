Закон карми працює: внаслідок вибуху на "Азовсталі" у Маріуполі самоліквідувалися два окупанти

Вдень 21 червня у тимчасово окупованому Маріуполі в районі заводу "Азовсталь" чули потужний вибух.
Згодом з'ясувалося, що російські сапери та військові проводили розмінування території заводу "Азовсталь" в районі домених цехов, під час якого самоліквідувалися два окупанти.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Відплата назавжди. Сьогодні сапери росії разом з військовими проводили розмінування території заводу Азовсталь в районі домених цехов. Підсумок - мінус два окупанти пішли співати разом з кобзоном. Вибух чуло півміста. Слава Україні та смерть російським окупантам!", - написав Андрющенко.
Варто зазначити, гуманітарна ситуація в окупованому росіянами Маріуполі погіршується щодня. Станом на 21 червня, ща даними української місцевої влади, мешканці Маріуполя перебувають на межі виживання через нестачу питної води.
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