Закон карми працює: внаслідок вибуху на "Азовсталі" у Маріуполі самоліквідувалися два окупанти

Закон карми працює: внаслідок вибуху на "Азовсталі" у Маріуполі самоліквідувалися два окупанти

Вдень 21 червня у тимчасово окупованому Маріуполі в районі заводу "Азовсталь" чули потужний вибух.

Згодом з'ясувалося, що російські сапери та військові проводили розмінування території заводу "Азовсталь" в районі домених цехов, під час якого самоліквідувалися два окупанти.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Відплата назавжди. Сьогодні сапери росії разом з військовими проводили розмінування території заводу Азовсталь в районі домених цехов. Підсумок - мінус два окупанти пішли співати разом з кобзоном. Вибух чуло півміста. Слава Україні та смерть російським окупантам!", - написав Андрющенко.

Варто зазначити, гуманітарна ситуація в окупованому росіянами Маріуполі погіршується щодня. Станом на 21 червня, ща даними української місцевої влади, мешканці Маріуполя перебувають на межі виживання через нестачу питної води.

Втрати росіян станом на 21 червня: мінус 300 солдатів, 19 танків та 10 безпілотників

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