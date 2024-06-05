Закон про мобілізацію: чи можуть виїхати за кордон "обмежено придатні" – пояснення адвокатів

За яких умов українці, які мають статус "обмежено придатний", можуть виїхати за кордон.

В Україні від 18 травня 2024 року вступив в силу новий закон про мобілізацію. Адвокати Ірина та Владислав Леонови пояснили, чи може особа, яка має статус "обмежено придатна" перетнути кордон під час дії воєнного стану.

Юристи зазначили, що перетин кордону під час воєнного стану регулює Постанова Кабміну від 27 січня 1995 р. № 57. Відповідно до норм законодавства, виїзд дозволено особам, які визнані непридатними до військової служби та виключені з військового обліку на підставі рішення військово-лікарської комісії.

Військовозобов’язані, які за рішенням ВЛК визнані "обмежено придатними" у воєнний час, не можуть перетинати державний кордон під час дії воєнного стану.

В Україні від 4 травня цього року набрав чинності Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист", який скасовує статус "обмежено придатний". Відтак, військовозобов’язані, які раніше були визнані обмежено придатними, мають пройти повторний медичний огляд протягом 9 місяців. Повторна військово-лікарська комісія може визнати обмежено придатних військовозобов'язаних або непридатними з виключенням з військового обліку, або придатними.

Якщо після повторного медичного огляду особа буде визнана непридатним до військової служби за станом здоров’я та виключеною з військового обліку, то в цьому випадку вона зможе виїхати за кордон.

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