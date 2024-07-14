Закон про мобілізацію: чи оштрафують людину, яка оновила дані, але не пройшла ВЛК

У Міноборони розповіли, чи загрожують військовозобов'язаним штрафи за непроходження ВЛК.

Директор департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, полковник Марко Андрусяк розповів, чи буде оштрафована людина, яка оновила військово-облікові дані, але не прийшла на військово-лікарську комісію.

Про це він розповів на Youtube-каналі Міноборони.

Андрусяк, зокрема пояснив, що закон передбачає, що оновлення даних громадянами це окремий вид військового обов'язку. Крім того, в статтю 21 Закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, добавлений ще один обов'язок громадян – це проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до проходження військової служби.

"Таким чином це різні два так званих виконання військового обов'язку. Законодавством передбачено, що за окремі правопорушення повинні накладатися окремі штрафи", - сказав Андрусяк".

Нагадаємо, у Міноборони розповіли, що чекає на тих, хто не оновить дані до 16 липня.

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