Закон про мобілізацію: чи побільшає на вулиці патрулів після 16 липня і як ловитимуть ухилянтів

Речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін розповів, що після 16 липня – коли закінчується двомісячний термін для оновлення даних військовозобов'язаними відповідно до закону про мобілізацію – на вулицях може побільшати патрулів.

Про це він сказав в інтерв’ю "Телеграфу".

"Перевірка військово-облікових документів так само належить і до компетенції поліції. Тож до перевірок документів військовозобов’язані мають бути завжди готовими. Та ніхто ж і не скасовував правил військового обліку, які існували до повномасштабної війни. Ці 60 днів, протягом яких треба було актуалізувати дані, це додатковий час, наданий кожному для того, щоб він міг оновити свої військово-облікові документи", - наголосив він.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли, що чекає на тих, хто не оновить дані до 16 липня.

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