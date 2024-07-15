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Закон про мобілізацію: чи прирівнюється сплата штрафу до звільнення від призову

Закон про мобілізацію: чи прирівнюється сплата штрафу до звільнення від призову

Чи прирівнюється сплата штрафу до звільнення від призову / Колаж: ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

У ТЦК пояснили, чи означає сплата штрафу звільнення від мобілізації.

Речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін наголосив, що сплата штрафу за порушення правил військового обліку та мобілізації не означає звільнення від призову. 

Про це він розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

"Ба більше, за повторне правопорушення накладають інший штраф, зазвичай, більший за перший. Це залежить від рішення начальника районного ТЦК. Сплата штрафу – це не спосіб відкупитися від виконання своїх обов'язків, і адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов'язку", - розповів Істомін.

Нагадаємо, Роман Істомін пояснив, яке покарання загрожує за неявку до ТЦК за повісткою.

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