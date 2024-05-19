Закон про мобілізацію: чи змінились правила виїзду за кордон для жінок – коментар ДПСУ

В Україні 18 травня вступив в силу новий закон про мобілізацію.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко наголосив, що новий закон про мобілізацію не вносить змін до правил перетину кордону для жінок. Обмеження, як і раніше, стосуються лише чоловіків призовного віку.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Як і раніше, обмеження на виїзд стосуються виключно чоловіків-громадян України віком від 18 до 60 років", - прокоментував Демченко.

Речник ДПСУ додав, що у разі змін до правил перетину кордону для жінок повинні бути ухвалені чіткі умови для перевірки.

"Якщо будуть прийняті інші зміни, звісно, прикордонники їх застосовуватимуть. Але треба розуміти, що якщо додавати категорію жінок, то це мають бути чіткі умови, як здійснювати перевірку цієї категорії громадян", - резюмував Андрій Демченко.

Нагадаємо, ухилянтів, які тікають за кордон, попередили про нову небезпеку (фото).

Читайте також провідні новини дня: