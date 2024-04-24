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Закон про мобілізацію: Міноборони розповіло про головні зміни – інфографіка

Закон про мобілізацію: Міноборони розповіло про головні зміни – інфографіка

Мобілізація в Україні / Колаж: ТСН.ua

Новий закон про мобілізацію вступить в дію 18 травня 2024 року.

Верховна Рада 11 квітня ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію в Україні. Закон вже підписав президент Володимир Зеленський. Він набуде чинності 18 травня 2024 року.  

Міністерство оборони України опублікувало інфографіку з основними положеннями закону про мобілізацію.

Йдеться, зокрема про мобілізацію, демобілізацію, відстрочку від призову, військовий облік та обмеження надання консульських послуг чоловікам за кордоном.

Основні положення закону про мобілізацію в Україні / © Міністерство оборони України
Основні положення закону про мобілізацію в Україні / Фото: Міністерство оборони України
Основні положення закону про мобілізацію в Україні / © Міністерство оборони України
Основні положення закону про мобілізацію в Україні / Фото: Міністерство оборони України
Основні положення закону про мобілізацію в Україні / © Міністерство оборони України
Основні положення закону про мобілізацію в Україні / Фото: Міністерство оборони України
Основні положення закону про мобілізацію в Україні / © Міністерство оборони України
Основні положення закону про мобілізацію в Україні / Фото: Міністерство оборони України
Основні положення закону про мобілізацію в Україні / © Міністерство оборони України
Основні положення закону про мобілізацію в Україні / Фото: Міністерство оборони України
Основні положення закону про мобілізацію в Україні / © Міністерство оборони України
Основні положення закону про мобілізацію в Україні / Фото: Міністерство оборони України
Основні положення закону про мобілізацію в Україні / © Міністерство оборони України
Основні положення закону про мобілізацію в Україні / Фото: Міністерство оборони України

Нагадаємо, консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку – чи є це порушенням прав та як виправдовуються в МЗС.

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