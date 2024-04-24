Закон про мобілізацію: Міноборони розповіло про головні зміни – інфографіка

Новий закон про мобілізацію вступить в дію 18 травня 2024 року.
Верховна Рада 11 квітня ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію в Україні. Закон вже підписав президент Володимир Зеленський. Він набуде чинності 18 травня 2024 року.
Міністерство оборони України опублікувало інфографіку з основними положеннями закону про мобілізацію.
Йдеться, зокрема про мобілізацію, демобілізацію, відстрочку від призову, військовий облік та обмеження надання консульських послуг чоловікам за кордоном.
Нагадаємо, консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку – чи є це порушенням прав та як виправдовуються в МЗС.
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