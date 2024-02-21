Закон про мобілізацію може паралізувати економіку, бізнес просить прибрати суперечливі норми – Reuters

Норми нового закону про мобілізацію можуть завдати додаткового удару по економіці України.

Провідні бізнес-асоціації України вимагають внести зміни до законопроєкту про мобілізацію. Вони стурбовані, що нові норми закону можуть завдати додаткового удару по економіці. Верховна Рада до кінця лютого має ухвалити закон у другому читанні.

Про це повідомляє Reuters.

"Бізнес просить парламент не паралізувати економіку країни новим мобілізаційним законодавством. Потрібен баланс між військовим фронтом та економікою", - йдеться у заяві Європейської Бізнес Асоціації.

Як пише Reuters, через два роки після початку повномасштабного вторгнення Росії це питання є дуже чутливим для армії, бізнес-спільноти та широкої громадськості.

Українська Рада Бізнесу, яка об'єднує понад 100 асоціацій, у своїй заяві зазначила, що деякі критичні зауваження були враховані, але закликала вилучити інші пропозиції, які можуть зашкодити бізнесу, що вже працює в режимі "виживання".

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Рада також виступає проти таких речей, як дозвіл військовим вилучати приватні транспортні засоби для військових потреб без належного нагляду, а також проти ідеї надсилання повісток через Інтернет.

Серед іншого, вона заявила, що компанії, які постачають озброєння для Збройних сил, також повинні мати можливість запобігти призову всіх своїх співробітників на військову службу.

У грудні президент України Володимир Зеленський заявив, що розглядає пропозицію мобілізувати до армії ще пів мільйона осіб.

Уряд розробив закон, але його початковий проєкт викликав обурення серед аналітиків і законодавців, які заявили, що деякі його пропозиції були неконституційними.

До законопроєкту були внесені поправки, і в новій редакції, яка отримала початкову підтримку в парламенті, пропонується знизити призовний вік від 27 до 25 років, обмежити відстрочку призову та збільшити штрафи та покарання за ухилення від призову.

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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що триває робота з підготовки законопроєкту до другого читання, додавши, що інтереси військового командування, бізнесу та громадян повинні бути збалансовані.

Бізнес-асоціації вимагають більшої ясності щодо того, як забезпечити відстрочку від призову на службу для критично важливого персоналу, особливо у висококваліфікованих секторах.

За словами голови ІТ-асоціації Марії Шевчук, з 360 тисяч працівників ІТ-сектору, який є ключовим експортним сектором України, лише близько 1% мають відстрочку від призову до армії. При цьому близько 75% робочої сили галузі - чоловіки.

ІТ-спільноту також турбують положення нового законопроєкту, що передбачають онлайн-призов, короткі терміни для оновлення особистої інформації в Інтернеті, а також скасування відстрочки для тих, хто навчається за другою освітою.

"Ми наполегливо закликаємо владу до діалогу з бізнесом, щоб нас почули. Ми могли б розвиватися, платити більше податків, забезпечувати армію, адже зараз існують проблеми з донорською підтримкою в цілому", – наголосила Шевчук.

Нагадаємо, нардеп розповів, як працюватиме е-кабінет призовника.

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