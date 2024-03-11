Закон про мобілізацію: нардеп назвав неефективні норми щодо покарання ухилянтів

Нардеп прокоментував покарання для ухилянтів, які можуть бути ухвалені у новому законопроєкті про мобілізацію.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" та заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко висловився про ризики у новому законопроєкті про мобілізацію, зокрема щодо покарання для ухилянтів.

Про це він розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

"При мобілізації вживати заходів, щоб людину змусити служити і воювати – це, скоріше, неефективно. Я ж кажу, що держава може дати забезпечення, заробітну плату, а людина в якийсь момент просто відмовиться від виконання бойового завдання. Але коли людина вже погодилась воювати, підписала контракт, пройшла підготовку, то на неї повинні бути важелі впливу, якщо вона не виконує обов'язок. І заборона керування транспортними засобами – один з них", - зазначив він.

На думку Горбатенка покарання у вигляді арешту рахунків також не є ефективним, адже люди перш ніж, наприклад, не виконати розпорядження, просто перекажуть гроші на рахунок дружини.

"Була пропозиція від командирів, щоб в додатку "Дія" червоним було написано: "самовільне залишення частини", і тоді представник правоохоронних органів міг би затримати таку людину, адже вона вже порушила закон. Та я на 100% розумію, що пан Федоров (віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров - ред.) на це не погодиться", - додав нардеп.

Нагадаємо, військовий висловився, яким має бути набір до армії та чому ТЦК не допоможуть.

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