Закон про мобілізацію: нові обов'язки чоловіків віком 18-60 років – перелік

Новий закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня 2024 року.

Верховна Рада 11 квітня ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію в Україні. Закон уже підписав президент Володимир Зеленський. Він набуде чинності 18 травня 2024 року.

Як розповіли в Міністерстві оборони, відповідно до ухваленого закону, в чоловіків призовного віку – від 18 до 60 років – з'являється низка зобов'язань.

Так, під час мобілізації чоловіки призовного віку зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою уповноважених осіб.

До інших обов'язків також належить:

уточнення облікових даних через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет;

явка за викликом до ТЦК та СП для військового обліку, медогляду, визначення призначення на особливий період;

повідомлення про причини неприбуття у визначений строк;

обов'язкове прибуття на збірні пункти за викликом або повісткою;

можливе залучення до оборонних робіт та виконання мобілізаційних завдань;

надання майна, будівель, транспорту Збройним силам, іншим військовим формуванням, силам цивільного захисту з компенсацією вартості державою.

Призовники та резервісти мають приписуватися до військових частин або формувань для проходження служби.

Також діє заборона на відправлення за межі України чи передавання транспортних засобів, призначених для доукомплектування Збройних Сил України.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли, чи вручатимуть ТЦК повістки чоловікам за кордоном.

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