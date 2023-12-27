Закон про мобілізацію потрібно ухвалити якомога швидше - Згурець

На думку експерта, Залужний має частіше виходити на публіку, аби забезпечити розуміння ситуації на лінії фронту.

Потрібно якомога скоріше прийняти закон про мобілізацію, бо затягування суттєво впливає на лінію фронту.

Таку думку висловив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері телеканалу "Еспресо".

Також читайте Генерал Тарнавський відверто пояснив, чому Україні необхідна мобілізація

"Наші командири говорять, що на фронті бракує навчених молодих військових. Що критично не вистачає бійців, які забезпечать утримання лінії оборони. Хвилююся, щоб ми не занадто захопилися дискусіями навколо цього закону. Не занадто його затягнули, а зробили це швидко. Але з урахуванням усіх побажань і важливих речей, які мають з'явитися у форматі обговорення в парламенті", - наголосив Згурець.

На його думку, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний має частіше виходити на публіку, аби забезпечити розуміння ситуації на лінії фронту.

"Позиція військових є достатньо однозначною, про що й казав Залужний: потрібні люди, зброя й боєприпаси. І це мають забезпечити відповідні органи", - пояснив Згурець.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, чи реально впродовж 2024 року мобілізувати півмільйона українців.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.