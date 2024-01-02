Закон про мобілізацію: робочі групи напрацьовують компромісний варіант – заступниця голови Комітету ВР

Цього тижня робочі групи будуть напрацьовувати більш компромісний варіант нового законопроєкту про мобілізацію, який би дозволив проголосувати його в сесійній залі.

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

"Працює велика міжвідомча робоча група, ми бачили зауваження наприклад з боку омбудсмена (Дмитра Лубінця - ред.). Є певні занепокоєння, щоб не було певних корупційних норм. Наприклад, норма про те, що воєнкоми можуть самі вносити, самі вирішувати кого забрати з так званого списку боржників. Знову таки ці всі дії мають бути у зрозумілий і справедливий спосіб", - зазначила вона.

Євгенія Кравчук також додала, що була дискусія щодо людей з інвалідністю.

"Зрозуміло, що ми маємо довіряти рішенням МСЕК (центр медико-соціальної експертизи - ред.). Є підозри, що деякі комісії видавали рішення по групі інвалідності у корупційний спосіб. Але це не означає, що люди, які мають проблеми зі здоров'ям, мають підпадати під підозру. По цих питаннях ми ще будемо консультуватися з профільним комітетом з питань здоров'я нації, з МОЗ. Очевидно, що це буде одна з дискусійних норм", - резюмувала вона.

Нагадаємо, в ДПСУ пояснили, чи можуть виїхати за кордон багатодітні та чоловіки з інвалідністю.

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