Закон про мобілізацію: скільки діє довідка про придатність до військової служби – постанова Кабміну

В Україні 18 травня вступив в дію новий закон про мобілізацію та військовий облік.

Кабінет Міністрів затвердив постанову, яка передбачає, що термін дії довідки з висновком щодо придатності військовозобов’язаного до військової служби становить один рік.

Про це йдеться у постанові №560 від 16 травня 2024 року.

Так, у постанові Кабміну йдеться, що у мирний час під час визначення призначення резервіста або військовозобов'язаного на особливий період та включення його до складу військових команд для комплектування військових частин (установ) вони проходять медичний огляд, за результатами якого ці особи отримують довідку з висновком щодо придатності до військової служби.

"Строк дії такої довідки становить 5 років. Придатним до військової служби резервістам та військовозобов'язаним вручається мобілізаційне розпорядження", – йдеться у тексті.

У разі проходження резервістами та військовозобов'язаними медичного огляду під час мобілізації та/або воєнного стану строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить 1 рік.

Також у постанові Кабміну визначено, що медичний огляд резервістів та військовозобов’язаних може проводитися у закладах охорони здоров’я, що мають відповідний договір із НСЗУ за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на відповідний рік.

Рішення щодо придатності резервіста та військовозобов’язаного для проходження військової служби за станом здоров’я визначається ВЛК при районному (міському) ТЦК.

Нагадаємо, голова військово-лікарської комісії пояснила алгоритм проходження ВЛК та розповіла, що змінилося.

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