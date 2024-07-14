Закон про мобілізацію: у Міноборони розповіли, що чекає на тих, хто не оновить дані до 16 липня

Військовозобов'язані повинні оновити свої дані до 16 липня 2024 року.

Новий закон про мобілізацію передбачає, що військовозобов'язані громадяни повинні оновити свої облікові дані – 16 липня закінчується двомісячний термін, який визначений в законі для оновлення.

Директор департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, полковник Марко Андрусяк розповів, що чекає на тих, хто не оновить дані.

Він зауважив, що відповідно до закону, громадяни повинні були оновити три основні категорії своїх військово-облікових даних – місце проживання, номер телефону та електронну адресу за наявності.

"Таким чином, громадяни, які не оновили свої військово-облікові дані, можуть бути притягнуні до адміністративної відповідальності. Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено розмір такої відповідальності. На сьогодні вона становить від 17 000 до 25 500 грн", - зазначив він.

Марко Андрусяк однак додав, що Законом України та іншими нормативно-правовими актами не передбачена процедура автоматичного накладання штрафів. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачено накладання штрафів за виявлені адміністративні правопорушення протягом трьох місяців від моменту виявлення цього правопорушення до одного року від моменту його вчинення.

Якщо людина не оновила дані з поважних причин

Директор департаменту кадрової політики Міністерства оборони України Марко Андрусяк наголосив, що на сьогодні законом передбачена обов'язкова вимога до оновлення даних громадянам України протягом 60 діб. Можливості продовження цього терміну на період лікування чи інших певних обставин законодавством не передбачено.

"Тому після 17 липня стосовно тих громадян, які не своєчасно оновили облікові дані, будуть відкриті адміністративні правопорушення. Водночас, громадяни зможуть оскаржити такі рішення в суді, надаючи підтверджуючі документи, що дійсно вони не могли це зробити своєчасно", - пояснив представик Міноборони.

Нагадаємо, у ТЦК розповіли про мобілізацію жінок та пояснили, кого можуть призвати на службу.

Читайте також провідні новини дня: