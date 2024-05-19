Закон про мобілізацію: у якому випадку можна не приходити до ТЦК

В Україні 18 травня вступив в силу новий закон про мобілізацію. Він, зокрема передбачає, що всім військовозобов’язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані – мобільний телефон, фактичну адресу проживання та email (за наявності).

У Міноборони пояснили, що зробити це можна трьома способами:

завантажити застосунок "Резерв+" (доступний для IOS та Android);

у ЦНАПі;

у ТЦК та СП.

Причини для неприбуття до ТЦК:

перешкода стихійного характеру;

хвороба громадянина;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини (чоловіка).

У разі неприбуття громадянин зобов’язаний у найкоротший термін, але не пізніше трьох діб від визначених у повістці дати і часу прибуття до ТЦК, повідомити про причини неявки, звернувшись до зазначеного у повістці територіального центру комплектування або в будь-який інший спосіб з подальшим його прибуттям у строк, що не перевищує сім календарних днів.

Нагадаємо, у Міноборони роз’яснили, чи потрібно оновлювати облікові дані тим, хто зробив це до 18 травня.

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