Закон про мобілізацію: в Міноборони розповіли, що чекає на "обмежено придатних"

В Україні вступив в силу новий закон про мобілізацію.

Речник Міністерства оборони України, старший лейтенант Дмитро Лазуткін пояснив, що чекає на "обмежено придатних" після 18 травня – коли новий закон про мобілізацію вступив в силу.

Про це він розповів в інформаційному дайджесті МОУ на Youtube-каналі.

Лазуткін, зокрема наголосив, що направлення військовозобов'язаних на військову-лікарську комісію може бути видане лише після оновлення персональних даних.

"Громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, до 4 травня 2024 року протягом дев'яти місяців підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. Автоматично переведення до категорії придатних чи непридатних у чинному законодавстві не передбачено. Питання про придатність чи непридатність до військової служби вирішує виключно ВЛК", - зазначив речник Міноборони.

Нагадаємо, у Міноборони відповіли, чи можуть вручити повістку на роботі.

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