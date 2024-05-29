Закон про мобілізацію: витяг про оновлення даних з ЦНАПів і код з ТЦК – чи рівнозначні ці документи

В Україні від 18 травня вступи в дію закон про мобілізацію – військовозобов'язані мають оновити свої дані в ТЦК, застосунку "Резерв+" або в центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Директорка департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай відповіла, чи вважаються рівнозначними витяг про оновлення даних, який видають в ЦНАПах і код з ТЦК та СП.

Про вона розповіла "РБК-Україна".

"Це рівнозначний індивідуальний номер, який відображений або у витягу, отриманому в ЦНАП, або в "Резерв+", або це штрих-код, вклеєний до військового квитка. Як в застосунку, так і у витягу з ЦНАПу, є унікальний номер. Такий самий є і у військовому квитку. За ним ідентифікують військовозобов'язаного. І, оновивши дані одним із трьох способів військовозобовʼязаний виконав вимогу закону і не отримає штраф за те, що цього не зробив", - пояснила Наталія Шамрай.

Нагадаємо, у Міноборони назвали дату появи QR-коду у застосунку "Резерв+".

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