Закон про мобілізацію: як часто треба перепроходити ВЛК – у Міноборони відповіли

Військовозобов'язані повинні проходити військово-лікарську комісію.
В Україні від 18 травня діє новий закон про мобілізацію. Він, зокрема передбачає, що військовозобов'язані громадяни повинні оновити свої облікові дані у ТЦК та СП і пройти військово-лікарську комісію.
Речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону розповів, як часто треба перепроходити ВЛК.
"ВЛК під час воєнного стану треба проходити раз на рік і про це треба пам'ятати, бо в мирний час – раз на 5 років така норма діє, але наразі ми, на жаль, живимо в умовах війни, яка триває", - зазначив він.
Нагадаємо, адвокат пояснив нюанси, які потрібно знати при проходженні ВЛК.
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