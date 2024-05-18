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Закон про мобілізацію: як оновити дані у ТЦК – у Міноборони назвали три способи

Закон про мобілізацію: як оновити дані у ТЦК – у Міноборони назвали три способи

Закон про мобілізацію: як оновити дані у ТЦК – у Міноборони назвали три способи

Застосунок "Резерв+" / Фото: Міністерство оборони України

Міноборони запустило в роботу застосунку "Резерв+".

В Україні від 18 травня вступає в силу новий закон про мобілізацію. Він, зокрема передбачає, що всім військовозобов’язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані. А саме – мобільний телефон, фактичну адресу проживання та email (за наявності).  

У Міноборони пояснили, як це зробити. 

  • завантажити застосунок Резерв+ (доступний для IOS та Android);
  • у ЦНАПі;
  • у ТЦК та СП.
Як оновити дані у застосунку
Як оновити дані у застосунку "Резерв+" / Фото: Міністерство оборони України
Як оновити дані у застосунку
Як оновити дані у застосунку "Резерв+" / Фото: Міністерство оборони України
Як оновити дані у застосунку
Як оновити дані у застосунку "Резерв+" / Фото: Міністерство оборони України

У Міноборони наголосили, що оновити дані необхідно до 16 липня 2024 року.

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" кожен військовозобов’язаний зможе оперативно оновити дані та отримати доступ до інформації у реєстрі "Оберіг".

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