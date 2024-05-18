Закон про мобілізацію: як оновити дані у ТЦК – у Міноборони назвали три способи

Міноборони запустило в роботу застосунку "Резерв+".
В Україні від 18 травня вступає в силу новий закон про мобілізацію. Він, зокрема передбачає, що всім військовозобов’язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані. А саме – мобільний телефон, фактичну адресу проживання та email (за наявності).
У Міноборони пояснили, як це зробити.
У Міноборони наголосили, що оновити дані необхідно до 16 липня 2024 року.
Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" кожен військовозобов’язаний зможе оперативно оновити дані та отримати доступ до інформації у реєстрі "Оберіг".
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