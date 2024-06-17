Закон про мобілізацію: юрист розповів про бонуси для людей, які добровільно приходять до ТЦК

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, яким, зокрема передбачено, що військовозобов’язані повинні оновити свої облікові дані протягом 60 днів – до 16 липня. Як зауважив юрист Ярослав Жукровський, новий мобілізаційний закон має не тільки каральний, але й заохочувальний складник.

Про це він розповів в ефірі "Українського радіо. Львів".

"Людям, які самостійно приходять до ТЦК, законом надано можливість отримати мобілізаційне розпорядження і повістку на відправку не в цей же день, а через місяць-півтора. Це такий бонус від держави, щоби людина мала можливість завершити свої справи", - пояснив адвокат.

Також, коли військовозобов’язаний укладає свій перший контракт, йому надають можливість отримати 150 тисяч на купівлю транспортного засобу та погашення першого внеску іпотечного кредиту.

Однак перший контракт укладається на п’ять років.

"Ще одна новація: чинні військовослужбовці, які мають інвалідність, можуть звільнитися з військової служби, навіть якщо ВЛК визнали їх придатними. Для цього треба подати рапорт та документи. І командир зобов’язаний його звільнити. Це – позитив. Тому що багато хлопців, які йшли в перші дні повномасштабного вторгнення, були особами з інвалідністю", - розповів Ярослав Жукровський.

Нагадаємо, у Раді повідомили, чи будуть електронні повістки та скерування на ВЛК.

Читайте також провідні новини дня: