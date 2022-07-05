"Закон є, але його застосування ускладнене": Марчук про надання дозволу українцям на виїзд за межі місця проживання

Напередодні у Генштабі підтвердили та надали роз'яснення щодо заборони виїзду військовозобов'язаних за межі місця проживання.

Генштаб ЗСУ розробив Порядок надання дозволу українцям, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) від моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

Ця інформація неабияк схвилювала військовозобов'язаних, обговорення в Мережі не припиняються. Запорізька військова адміністрація першою цю інформацію поширила, а згодом її підтвердили та роз'яснили у Генштабі.

Тож документ також прокоментував речник Запорізької військової адміністрації Володимир Марчук, ​​пише "Сьогодні".

"Є документ, який називається "Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку на виїзд за межі проживання з моменту оголошення мобілізації". Затверджено цей порядок начальником Генштабу ЗСУ. Підписано 28 червня. Цей порядок спирається на три закони: "Про правовий режим воєнного стану", який був прийнятий ще у 2015 році, на закони про підготовку та мобілізацію і про військовий обов'язок та військову службу. Ці закони були прийняті ще 1990-х роках з безліччю доповнень та змін", - сказав Марчук.

За його словами, військові розробили порядок саме на підставі цих трьох законів.

"Якщо всі військовозобов'язані, які бажають виїхати, звернуться, то утворюється черга до десятків тисяч людей. А хто контролюватиме, стоятиме на блокпостах та цікавитиметься, чи є ця довідка чи нема? Механізму зараз немає. Єдине місце, де це можна проконтролювати, – це наш логістичний центр при виїзді на непідконтрольні нам території. Там представники військкомату присутні. Там може перевірити. У всіх інших місцях на практиці це не застосовується. Немає механізму, ні відповідних ресурсів. Має бути уповноважена особа, яка перевірятиме такі документи. Наприклад, ТРОшник не має компетенції перевіряти ці документи. Будь-який громадянин візьме з собою грамотного адвоката і розіб'є це все вщент. Закон є, але його застосування ускладнене. Наші керівники гадають. Можливо, треба якось змінити закон? У такому разі потрібно до депутатів звертатися. Змінити порядок? Він чітко спирається на законодавство. Така ситуація", - зазначив він.

Нагадаємо, Залужний та адвокатка пояснили повідомлення Генштабу про надання дозволу українцям, які перебувають на військовому обліку, на виїзд за межі місця проживання.

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