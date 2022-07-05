"Закон є, але його застосування ускладнене": Марчук про надання дозволу українцям на виїзд за межі місця проживання

Напередодні у Генштабі підтвердили та надали роз'яснення щодо заборони виїзду військовозобов'язаних за межі місця проживання.
Генштаб ЗСУ розробив Порядок надання дозволу українцям, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) від моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.
Ця інформація неабияк схвилювала військовозобов'язаних, обговорення в Мережі не припиняються. Запорізька військова адміністрація першою цю інформацію поширила, а згодом її підтвердили та роз'яснили у Генштабі.
Тож документ також прокоментував речник Запорізької військової адміністрації Володимир Марчук, пише "Сьогодні".
"Є документ, який називається "Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку на виїзд за межі проживання з моменту оголошення мобілізації". Затверджено цей порядок начальником Генштабу ЗСУ. Підписано 28 червня. Цей порядок спирається на три закони: "Про правовий режим воєнного стану", який був прийнятий ще у 2015 році, на закони про підготовку та мобілізацію і про військовий обов'язок та військову службу. Ці закони були прийняті ще 1990-х роках з безліччю доповнень та змін", - сказав Марчук.
За його словами, військові розробили порядок саме на підставі цих трьох законів.
"Якщо всі військовозобов'язані, які бажають виїхати, звернуться, то утворюється черга до десятків тисяч людей. А хто контролюватиме, стоятиме на блокпостах та цікавитиметься, чи є ця довідка чи нема? Механізму зараз немає. Єдине місце, де це можна проконтролювати, – це наш логістичний центр при виїзді на непідконтрольні нам території. Там представники військкомату присутні. Там може перевірити. У всіх інших місцях на практиці це не застосовується. Немає механізму, ні відповідних ресурсів. Має бути уповноважена особа, яка перевірятиме такі документи. Наприклад, ТРОшник не має компетенції перевіряти ці документи. Будь-який громадянин візьме з собою грамотного адвоката і розіб'є це все вщент. Закон є, але його застосування ускладнене. Наші керівники гадають. Можливо, треба якось змінити закон? У такому разі потрібно до депутатів звертатися. Змінити порядок? Він чітко спирається на законодавство. Така ситуація", - зазначив він.
Нагадаємо, Залужний та адвокатка пояснили повідомлення Генштабу про надання дозволу українцям, які перебувають на військовому обліку, на виїзд за межі місця проживання.
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