Законопроєкт про мобілізацію: Арахамія назвав дату розгляду в Раді

Якщо фракції виступлять проти ухвалення в першому читанні та в цілому, депутати підуть за спецпроцедурою.

Законопроєкт про мобілізацію уряд має надати Верховній Раді сьогодні, 26 січня. Розглянути його в першому читанні повинні 6 лютого.

Про це повідомив під час дискусії “2024: сценарії для країни” в рамках проєкту LB.ua і EFI Group “Нова країна” голова фракції “Слуга народу” в парламенті Давид Арахамія.

За його словами, депутати декілька днів вивчали першу версію законопроєкту та правки до нього. Після цього вони “змусили уряд забрати” законопроєкт і доопрацювати.

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“6 лютого буде проголосовано перше читання. Я б хотів, розуміючи, що армія чекає на цей законопроєкт, проголосувати в першому і в цілому”, – сказав він.

Арахамія прогнозує, що принаймні дві “опозиційні фракції” не дадуть проголосувати в цілому.

“Тому ми зробимо перерву на тиждень, проголосуємо скорочення строків, і через тиждень – 13 чи 14 – проголосуємо у другому читанні. Підемо спецпроцедурою та якось там висидимо і зробимо це для того, щоб це проголосувати”, – сказав він.

Нагадаємо, Давид Арахмамія пропонував Володимиру Зеленському розкрити дані про втрати України на війні. Президент наразі не ухвалив рішення щодо цього.

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