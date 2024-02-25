Законопроєкт про мобілізацію: чи діятиме вже надана відстрочка, якщо новий закон ухвалять – адвокатка

Адвокатка Марія Левченко розтлумачила розповсюджене запитання з приводу того, що буде з тими відстрочками, які вже були надані, де зазначено термін, наприклад, пів року, після набрання чинності нового закону №10449 про мобілізацію.

Про це вона розповіла на Youtube-каналі.

Вона зазначила, що згідно з чинним законодавством України, жодним нормативно-правовим документом не передбачено взагалі термін, на який надається відстрочка від мобілізації в період дії воєнного стану.

"А ці шість місяців, про які всі говорять, що ТЦК дає відстрочку саме на шість місяців, це пов'язано виключно з тим, що сам висновок ВЛК стандарто діє шість місяців, а далі можна його переглядати. А оскільки жодним нормативно-правовим документом не передбачений обов'язок ТЦК ставити певні терміни на відстрочку від мобілізації, то період, який буде зазначений в довідці про відстрочку від мобілізації, наприклад до червня 2024 року, згідно того, що у вас відсутня буде підстава, коли запрацює законопроєкт 10449, вас можуть одразу хоч на наступний день мобілізувати", - пояснила Левченко.

Однак, виключенням є подовження навчання, наприклад щоб завершити навчання для аспірантів, до кінця навчального року.

"У всіх інших такої опції немає в прикінцевих положеннях, принаймні станом на зараз. І стверджувати, що 100% буде гарантія, що вас не мобілізують, якщо наприклад брали собі відстрочку на основі того, що ви онук і доглядаєте бабусю або дідуся, немає. Тому що цей термін нічим не передбачений. Процедура переривання наданої відстрочки також нічим не передбачена. А що не прописано – можна робити як хочеш, самі розумієте", - резюмувала юристка.

Нагадаємо, адвокатка дала чітку відповідь про те, чи відбиратимуть в ухилянтів квартири.

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