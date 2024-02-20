Законопроєкт про мобілізацію: чи ухвалить його ВР до кінця лютого – нардеп відповів

Нардеп розповів, коли Верховна Рада остаточно ухвалить закон про мобілізацію.

Верховна Рада може ухвалити законопроєкт про мобілізацію у другому читанні 22 або 23 лютого – до чергової річниці російського вторгнення.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів народний депутат від "Батьківщини", член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.

За його словами, всі депутати та фракції подають свої правки.

"Це означає, що 20-21 лютого законопроєкт буде проходити комітет, бо 22-23-го його планують проголосувати до чергової річниці російського вторгнення", - зазначив він.

Вадим Івченко зазначив, що влада буде приймати рішення про розгляд по скороченій процедурі, тобто буде обмежений час на зачитування правок.

"В регламенті є норми, які обмежують кількість правок, які можна ставити на підтвердження і захищати перед залом Верховної Ради", - резюмував він.

Нагадаємо, командир підрозділу 3-ї ОШБр порівняв мобілізацію та рекрутинг і наголосив, що "людину не можна примусити воювати".

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