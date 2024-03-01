Законопроєкт про мобілізацію: чи залишать пункт про електронні повістки – нардеп відповів

Член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський розповів, що у новому законопроєкті про мобілізацію передбачено, що реєстрація в електронному кабінеті призовника не буде обов'язковою. Вона залишається як право, а не як обов'язок.

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами таке рішення не знайшло підтримки в комітеті.

"Ми залишили можливість, передусім особам, що проживають за межами України, скористатися електронним кабінетом для дистанційного оновлення даних без в'їзду на територію України, оскільки потім виникне проблема з можливістю їх виїзду", - повідомляє він.

За словами нардепа, мова може йти й про студентів, які навчаються за кордоном, і про тих чоловіків, які ще до війни переїхали мешкати за кордон.

Решта способів вручення повістки військовозобов’язаному залишаються такими же.

"У паперовому вигляді, вручення під відеофіксацію або іншими шляхами за умови фіксації, що людина її отримала", - додав Федір Веніславський.

Нагадаємо, Веніславський пояснив, чи матимуть відстрочку від мобілізації здобувачі другої вищої освіти.

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