Законопроєкт про мобілізацію: депутатка наголосила, що військовослужбовець через 36 місяців отримує право лише написати рапорт про звільнення

Вікторія Сюмар зазначила, що фактично і Міноборони, і Генштаб визнали, що норма про демобілізацію через 36 місяців є декларативною.

Згідно з новим законопроєктом про мобілізацію військовослужбовець через 36 місяців отримує право лише написати рапорт про звільнення.

На цьому наголосила народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар. Про це вона написала у Facebook.

"На комітеті обговорювали новий законопроект про мобілізацію… Фактично і МО і ГШ визнали, що норма про демобілізацію через 36 місяців є декларативною. Бо по суті військовослужбовець через 36 місяців отримує право лише написати рапорт про звільнення. Але рішення кого і коли демобілізовувати буде вирішувати ставка Верховного головнокомандувача", – зазначила вона.

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Сюмар розповіла, що врешті комітет визнав законопроєкт таким, що містить корупційні ризики знову: і через те, що Кабмін визначатиме, хто з правоохоронних і антикорупційних органів матиме бронь, а хто має бути мобілізованим. І що Кабмін може ще більше обмежити виїзд за кордон для інших категорій без жодної чіткості. І через неясність, які документи треба надати тим, хто доглядає за інвалідами, аби довести факт догляду. І через те, що можуть бути ризики під час накладанні стягнення за невідкриття електронного кабінету призовника.

"Поки що ТЦК передаватиме дані тих, хто кабінет не зробив, до поліції і поліція виписуватиме протоколи про порушення. Все виписано знову не чітко і сумнівно щодо відповідності до Конституції… ми запропонували як його доопрацювати. Але допоки армія є "квитком в один кінець" з декларативним рапортом через 36 місяців, мотивації щодо служби буде ще менше…", – резюмувала депутатка.

Нагадаємо, Верховна Рада України вже цього тижня може ухвалити в першому читанні законопроєкт №10449 про мобілізацію.

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