Законопроєкт про мобілізацію: комітет наблизився до фінальної редакції – Безугла

Висновок про готовність законопроєкту про мобілізацію готується на початок наступного тижня.

Народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила, що комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки значно просунувся до ухвалення фінальної редакції законопроєкту про мобілізацію.

Про це вона написала у Facebook.

За її словами, Комітет вперше працював у вихідний день.

"Законопроєкт про мобілізацію та проходження військової служби все ж не завершили, хоча за 5 годин засідання значно просунулись до фінальної редакції. Звісно, вже в неділю ніхто з депутатів не готовий був збиратися, то ж оформлення висновку готується на початок тижня", - написала Безугла.

Нардепка також зауважила, що попри наростання динаміки розгляду законопроєкту про мобілізацію Комітет ще один тиждень завершив без рішення.

Нагадаємо, в Україні розпочнуть нову хвилю перевірок ВЛК.

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