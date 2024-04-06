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Законопроєкт про мобілізацію: комітет наблизився до фінальної редакції – Безугла

Законопроєкт про мобілізацію: комітет наблизився до фінальної редакції – Безугла

Мар'яна Безугла повідомила, що Комітет ВР наблизився до фінальної редакції законопроєкту про мобілізацію

Висновок про готовність законопроєкту про мобілізацію готується на початок наступного тижня.

Народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила, що комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки значно просунувся до ухвалення фінальної редакції законопроєкту про мобілізацію.

Про це вона написала у Facebook

За її словами, Комітет вперше працював у вихідний день.

"Законопроєкт про мобілізацію та проходження військової служби все ж не завершили, хоча за 5 годин засідання значно просунулись до фінальної редакції. Звісно, вже в неділю ніхто з депутатів не готовий був збиратися, то ж оформлення висновку готується на початок тижня", - написала Безугла.

Нардепка також зауважила, що попри наростання динаміки розгляду законопроєкту про мобілізацію Комітет ще один тиждень завершив без рішення.

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