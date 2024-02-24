Законопроєкт про мобілізацію може зазнати змін: нардеп розповів про тисячі правок

Секретар Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко розповів, що законопроєкт про мобілізацію може зазнати змін – до документу внесли близько 4 тисяч правок.

Про це він розповів у коментарі "РБК-Україна".

Костенко, зокрема нагадав про те, що президент України Володимир Зеленський вніс законопроєкт №11035, який вирішує проблему демобілізації військовослужбовців строкової служби.

"А в законопроєкті, який ми розглядатимемо, передбачена демобілізація для мобілізованих через 36 місяців. Там встановлено, що Ставка верховного головнокомандувача може ці терміни відстрочити. На мій погляд, передбачена в цій редакції можливість продовжити терміни служби через Ставку виглядає як заздалегідь закладений обман", - розповів Костенко.

Також обговорюється обмеження прав за неявку до ТЦК. На його думку, низка запропонованих норм суперечить Конституції.

Іншим спірним моментом є те, як працюватиме е-кабінет військовозобов'язаного.

"Ще одна позиція, навколо якої йдуть обговорення, – чи залишати відстрочку від мобілізації для аспірантів, які навчаються на контрактній формі. Але слід розуміти, що до документа вже внесли близько 4000 поправок, з якими комітет ще не мав можливості ознайомитись. Значна частина з них має сенс. Тому насправді законопроєкт зрештою може зазнати чимало змін", - резюмував Роман Костенко.

Нагадаємо, до нового законопроєкту про мобілізацію внесли правку, яка дозволяє українцям законно фіксувати протиправні дії працівників ТЦК на камеру.

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