Законопроєкт про мобілізацію: нардеп розповів, хто та як вручатиме повістки

Народний депутат від "Батьківщини" та член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко пояснив, як у новому законопроєкті про мобілізацію передбачене вручення повісток військовозобов’язаним.

Про це він розповів в ефірі "Свобода.Ранок".

"Виписувати повістки по прізвищах будуть ТЦК. Доставлятися вони можуть різними методами. Наприклад, через того ж сільського голову. Але на прізвище Іванов, який проживає відповідно в ОТГ, виписувати буде ТЦК. Але потім як листоноші можуть бути задіяні різні органи, в тому числі і електронні засоби доставки відповідної повістки", - розповів нардеп.

Нагадаємо, нардеп розповів, яка відповідальність загрожує військовозобов'язаним за кордоном, які ухилятимуться від призову.

Читайте також: