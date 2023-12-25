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Законопроєкт про мобілізацію: нардеп розповів, хто та як вручатиме повістки

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Законопроєкт про мобілізацію: нардеп розповів, хто та як вручатиме повістки

Повістка / Фото з відкритих джерел

Народний депутат розповів про процедуру вручення повісток військовозобов’язаним.

Народний депутат від "Батьківщини" та член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко пояснив, як у новому законопроєкті про мобілізацію передбачене вручення повісток військовозобов’язаним.  

Про це він розповів в ефірі "Свобода.Ранок". 

"Виписувати повістки по прізвищах будуть ТЦК. Доставлятися вони можуть різними методами. Наприклад, через того ж сільського голову. Але на прізвище Іванов, який проживає відповідно в ОТГ, виписувати буде ТЦК. Але потім як листоноші можуть бути задіяні різні органи, в тому числі і електронні засоби доставки відповідної повістки", - розповів нардеп.

Нагадаємо, нардеп розповів, яка відповідальність загрожує військовозобов'язаним за кордоном, які ухилятимуться від призову.

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