Законопроєкт про мобілізацію: нардеп розповів про внесення правок та терміни розгляду

Чи ухвалять депутати законопроєкт про мобілізацію цього тижня.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Верховна Рада цього тижня не ухвалить у другому читанні законопроєкт про мобілізацію.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"На цьому тижні Рада не встигне його розглянути. Поки так", - розповів нардеп.

Гончаренко також додав, що правки до законопроєкту будуть подавати до завтрашнього дня включно.

"Остаточна кількість правок ще не відома, але їх перевалило за тисячу", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, нардеп розповів, чи ухвалять законопроєкт про мобілізацію про кінця лютого.

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