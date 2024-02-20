Законопроєкт про мобілізацію: нардеп розповів про внесення правок та терміни розгляду

Чи ухвалять депутати законопроєкт про мобілізацію цього тижня.
Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Верховна Рада цього тижня не ухвалить у другому читанні законопроєкт про мобілізацію.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
"На цьому тижні Рада не встигне його розглянути. Поки так", - розповів нардеп.
Гончаренко також додав, що правки до законопроєкту будуть подавати до завтрашнього дня включно.
"Остаточна кількість правок ще не відома, але їх перевалило за тисячу", - резюмував нардеп.
Нагадаємо, нардеп розповів, чи ухвалять законопроєкт про мобілізацію про кінця лютого.
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