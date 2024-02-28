Законопроєкт про мобілізацію: подано чи не найбільше правок за всю історію – нардеп

Роман Костенко розповів про численні правки до законопроєкту про мобілізацію.

Народний депутат від "Голосу" та секретар Комітету з питань нацбезпеки оборони та розвідки Роман Костенко зазначив, що наразі комітет розглядає численні правки, внесені до законопроєкту про мобілізацію.

Про це він розповів УП.

"Законопроєкт, до якого подано чи не найбільше за всю історію правок і дійсно досить складно з ним працювати. Сама порівняльна таблиця нараховує понад 1500 сторінок. І зрозуміло, що кожну правку потрібно подивитись, вичитати, зрозуміти, що хоче сказати автор", - каже нардеп.

Він уточнив, що найбільше правок стосуються пунктів у законопроєкті щодо права виїзду за кордон, арешту рахунків, заборони водити транспортний засіб, питання консульських рішень, електронного кабінету, електронних повісток та демобілізації. Дискусії тривають.

"Комітет прийняв попереднє рішення, що електронний кабінет військовозобов’язаного буде працювати за бажанням, і якщо громадянин створив цей кабінет, туди може прийти повістка. Втім рішення ще може змінюватись", – наголошує Роман Костенко.

Нагадаємо, нардеп пояснив, коли Рада ухвалить гучний законопроєкт про мобілізацію і від чого це залежить.

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