Законопроєкт про мобілізацію: Рада запросила військове керівництво виступити перед початком розгляду

Нардепи запросили до парламенту військове керівництво перед початком розгляду законопроєкту про мобілізацію.

Верховна Рада України запросила головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича та командувача Об'єднаних сил Юрія Содоля виступити перед розглядом законопроєкту про мобілізацію.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Буде можливість дати їм виступ. За відповідне рішення проголосували 315 депутатів", - уточнив він.

Водночас Рада провалила голосування за запрошення премʼєра-міністра Дениса Шмигаля та міністра оборони Рустема Умєрова перед розглядом законопроєкту про мобілізацію. Відповідне рішення підтримали 138 депутатів.

Нагадаємо, Верховна Рада цього тижня має розглянути законопроєкт про мобілізацію у другому читанні. ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про норми, які були підтримані комітетом у законопроєкті.

Читайте також провідні новини дня: