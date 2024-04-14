Законопроєкт про мобілізацію: стало відомо, коли він запрацює

Якщо у Раді не буде жодних постанов, які могли б заблокувати ухвалений законопроєкт, від понеділка спікер зможе його підписати.

У Раді повідомляють, що, найімовірніше, президент України Володимир Зеленський підпише законопроєкт про мобілізацію протягом двох тижнів.

Про це розповів заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив в ефірі телемарафону.

"Оптимістично, за наступні два тижні його буде опубліковано - і він набуде чинності, а далі потрібно відраховувати певні строки, тому що частина норм одразу діє, а деякі - за місяць", - сказав він.

За його словами, наразі у Раді немає жодних постанов, які могли б заблокувати підписання ухвалених змін до закону про мобілізацію.

"За два попередні (дні - ред.) їх не було. І це добрий знак. Я думаю, що з понеділка спікер зможе його підписати, направити на підпис президенту. У президента буде два тижні, і я думаю, він затягувати не буде", - додав віцеспікер.

Нагадаємо, раніше народна депутатка та членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз пояснила, як оновити дані без візиту до ТЦК.

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