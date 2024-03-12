Законопроєкт про мобілізацію: у Раді ухвалили важливе рішення щодо покарань для ухилянтів

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що 12 березня на засіданні комітету з нацбезпеки і оборони ухвалили правку до законопроєкту про мобілізацію, яка виключає замороження рахунків, банківських карток та керування автомобілем для ухилянтів.

Про це він написав у Telegram.

"З перевагою в один голос пройшла правка, яка виключає з тексту законопроєкту весь розділ змін до Кодексу адміністративного судочинства! Таким чином знімаються пропозиції по замороженню рахунків, банківських карток, обмежень по виїзду за кордон та керування автівкою", - розповів він.

За його словами, правку підтримали сім членів Комітету, проти – проголосувало шість людей.

"Після цього засідання було перервано, а потім і закрито головою комітету. Продовження засідання завтра", - додав Гончаренко.

Нагадаємо, у Раді планують до кінця березня зареєструвати законопроєкт про економічне бронювання від мобілізації. Політики розглядають дві моделі бронювання.

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