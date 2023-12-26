Законопроєкт про мобілізацію: ухилянтам блокуватимуть рахунки, обмежать у керуванні авто та наданні пільг

Уряд вніс до Ради новий законопроєкт про мобілізацію та військовий облік.

До Верховної Ради України внесли законопроєкт №10378 про удосконалення мобілізації та військового обліку.

Законопроєктом пропонується внести низку змін до законів про мобілізацію та військову службу. У ньому, зокрема передбачено низку заходів, які можуть бути застосовані до військовозобов'язаних за відмову з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

"Повістка про виклик до ТЦК та СП може бути надіслана громадянину через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту", - йдеться у тексті законопроєкту.

У законопроєкті зазначається, що до громадян, які "порушили законодавство", можуть бути застосовані так звані "тимчасові заходи".

Ухилянтів будуть вносити до Єдиного реєстру боржників. Також до них застосують низку обмежень, зокрема:

заборона на виїзд за кордон;

заборона на проведення операцій з рухомим і нерухомим майном;

обмеження у праві керувати транспортним засобом та отримання водійського посвідчення;

обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями;

відмова у підписанні кредитних договорів;

зупинка отримання пільг і послуг від держави.

Текст законопроєкту про мобілізацію

Також, відповідно до законопроєкту, людям, які перебувають за кордоном та ухиляються від мобілізації, припинять надання консульских послуг у закордонних дипломатичних установах України, якщо вони не будуть мати з собою військово-облікових документів.

Нагадаємо, зʼявився текст законопроєкту про мобілізацію та військовий облік – хто має право на відстрочку.

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