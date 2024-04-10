Законопроєкт про мобілізацію: які норми підтримав комітет та коли його ухвалять

Комітет з національної безпеки та оборони підготував текст законопроєкту № 10449 про мобілізацію до другого читання. Його розгляд у Верховній Раді може розпочатися вже сьогодні, 10 квітня. Парламент почне розгляд закону у другому читанні з відхилених правок. Коли кожен автор такої правки зможе запропонувати залі проголосувати й у разі 226+ голосів вона стане врахованою.

Основні положення мобілізаційного законопроєкту:

право на демобілізацію мають особи з інвалідністю та звільнені з полону;

обмежено придатні військовозобов'язані повинні пройти повторну ВЛК протягом 12 місяців;

військовозобов'язані, яким встановлено II або III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (крім військовослужбовців), підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби;

військовослужбовці, які уклали перший контракт, мають право на компенсацію 50% першого внеску за іпотечним кредитом;

всім військовослужбовцям планують виплачувати щомісячну надбавку 10 тисяч гривень за особливості проходження служби;

за участь у бойових діях "на нулі" та виконання завдань контрнаступу військовослужбовцям виплачуватимуть щомісячно по 70 тисяч гривень;

для чоловіків віком від 18 до 60 років без військово-облікових документів обмежать надання консульських послуг;

на вимогу ТЦК чоловікам, які не оновлюють військово-обліково дані та ухиляються від мобілізації, зможуть обмежувати право на керування транспортними засобами.

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що у новому варіанті закону не передбачена демобілізація після 36 місяців служби навіть за рішенням Ставки. Також до законопроєкту не включили норму про ротацію військовослужбовців.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський надіслав лист до голови Міноборони Рустема Умєрова з відповідним проханням. Тепер Уряд має подати на розгляд Верховної Ради окремий законопроєкт про демобілізацію та ротацію військовослужбовців.

Мотиваційний пакет законопроєкту

Комітет сформував та доповнив мотиваційну частину законопроєкту № 10449 та взяв за основу таке:

громадяни, які виявили бажання підписати контракт з МОУ отримають можливість обрати підрозділ з затвердженого Генеральним штабом переліку підрозділів;

щомісячно виплачується додаткова винагорода в порядку, визначеному КМУ;

військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ в районах ведення воєнних (бойових) дій, на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України), за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань виплачується одноразова винагорода в розмірі 70 000 гривень в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

військовослужбовцям виплачується винагорода за знищене (захоплене) озброєння та військову, бойову (спеціальну, спеціалізовану) техніку противника у розмірах від 4 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в порядку та розмірах встановлених Кабінетом Міністрів України;

військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби та курсантів вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, а також закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки, закладів фахової передвищої військової освіти, які перед зарахуванням на навчання не перебували на військовій службі або проходили строкову військову службу) щомісячно виплачується винагорода за особливості проходження служби у розмірі 10 000 гривень в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

військовослужбовці матимуть право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки відповідно до Умов забезпечення приватним акціонерним товариством Українська фінансова житлова компанія доступного іпотечного кредитування громадян України та додатково 100 тис. грн після першого року військової служби та ще 100 тис. грн після другого. Компенсація надається військовослужбовцю тільки один раз протягом усього часу проходження ним військової служби;

не нараховуються штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів щодо придбання майна, яке віднесено чи буде віднесено до об'єктів житлового фонду (житлового будинку, квартири, майбутнього об'єкта нерухомості, об'єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них), та/або автомобіля;

один місяць проходження служби зараховується за три, якщо протягом нього особа брала безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах бойових дій та у період здійснення зазначених заходів під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, Шмигаль доручив внести "більш справедливу" постанову щодо бронювання від мобілізації.

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