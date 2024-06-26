Законопроєкт про військову поліцію: чи будуть затримувати цивільних та перевіряти автівки – подробиці

Верховна Рада 19 червня ухвалила у першому читанні законопроєкт №6569-д про створення в Україні військової поліції. Раніше цей документ був знятий із розгляду через суспільний розголос у зв'язку із неоднозначністю думок населення та влади.

Нардеп та голова парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас (фракція "Слуга народу") в ефірі телемарафону у слоті каналу "1+1" детально розповів про майбутні повноваження військової поліції у разі ухвалення закону.

Так, за його словами, повноваження військової поліції поширюватимуться лише на військовослужбовців Збройних сил України і на резервістів, які перебувають на зборах і прирівнюються до військових. Повноваження не будуть розповсюджуватися на цивільних громадян.

Також він прокоментував поширений фейк, що повноваження військової поліції нібито поширюватимуться на військовозобов'язаних. За його словами, така інформація не відповідає дійсності.

"Людина, яка не підписала контракт, є цивільною особою", - наголосив голова комітету.

Функції військової поліції:

попередження, виявлення і припинення кримінальних і адміністративних правопорушень у Міноборони, ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорта;

провадження у справах про адмінправопорушення у справах, віднесених законом до компетенції військової поліції (дисципліна у ЗСУ).

Сергій Іонушас також додав, що військова поліція зможе зупиняти лише автомобілі, які належать військовим або Міністерству оборони.

Планується, що військова поліція буде створена на базі військової служби правопорядку, яка вже існує у Збройних силах України.

"Тому му, трошки змінюємо статус і надаємо військовій службі правопорядку певних функцій, фактично перетворюючи її у військову поліцію", - пояснив нардеп.

Він також зауважив, що повноваження військової поліції будуть розповсюджуватись на представників ТЦК та СП.

Законопроєкт №6569-д про створення в Україні військової поліції у другому читанні планують ухвалити вже наприкінці липня 2024 року.

Нагадаємо, адвокатка прокоментувала законопроєкт про військову поліцію.

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